jpnn.com, KOTA BIMA - Seorang pria berinisial EA di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Selasa pagi.

Densus 88 juga langsung menggeledah rumah kontrakan yang ditempatinya di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda.

Lurah Penatoi Faisal membenarkan adanya penangkapan dan penggeledahan tersebut. Pemerintah kelurahan, kata dia, baru mengetahui kegiatan aparat setelah menerima informasi dan pemberitahuan dari kepolisian.

Baca Juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Parigi Moutong dan Poso

"Kami baru tahu hari ini ada penangkapan dan keberadaan EA di Penatoi," kata Faisal saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurut dia, penggeledahan di rumah kontrakan yang berada di RT 01 RW 01 itu berlangsung relatif singkat dengan mengedepankan pendekatan humanis. Sejumlah personel polisi wanita (Polwan) juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

"Pendekatannya humanis. Tidak ada kekerasan, dan prosesnya berlangsung dengan baik," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, EA diduga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait perkara jaringan terorisme di daerah asalnya, Jawa Barat. Namun, informasi mengenai status tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari kepolisian.

Faisal mengatakan EA selama ini beraktivitas sebagai pedagang tahu mentah keliling dengan menggunakan sepeda motor. Aktivitas tersebut membuat keberadaannya tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar.