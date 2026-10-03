Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Parigi Moutong dan Poso
jpnn.com - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bersama Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menangkap tiga orang terduga teroris di provinsi itu pada Jumat malam (2/10/2026).
Dua orang terduga teroris ditangkap di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan satu orang lagi diringkus di Kabupaten Poso.
Sekretaris Desa Tomoli Utara, Parigi Moutong, Muhlis membenarkan adanya penangkapan dua warga yang bermukim di wilayahnya tersebut oleh tim Densus 88.
"Ada dua orang yang ditangkap di Tomoli. Keduanya sejak 2015 sudah menetap di desa kami, tetapi memang belum melaporkan kepindahannya secara resmi," ujar saat dihubungi dari Palu, Jumat malam.
Muhlis menjelaskan, kedua terduga teroris dalam kesehariannya bekerja sebagai petani kakao.
Mereka dikenal warga sekitar cenderung tertutup dan jarang berinteraksi dengan masyarakat.
"Pekerjaan sehari-hari mereka petani kakao. Kalau berinteraksi dengan warga sekitar memang agak tertutup," ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan pada pukul 23.46 Wita, pihak Densus 88 Antiteror maupun Polda Sulteng belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas maupun keterkaitan ketiga orang tersebut dengan jaringan tertentu.
Tm 88 Antiteror Polri bersama Satuan Brimob Polda Sulteng menangkap tiga orang terduga teroris di Parigi Moutong dan Poso.
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