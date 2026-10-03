Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Parigi Moutong dan Poso

jpnn.com - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bersama Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menangkap tiga orang terduga teroris di provinsi itu pada Jumat malam (2/10/2026).

Dua orang terduga teroris ditangkap di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan satu orang lagi diringkus di Kabupaten Poso.

‎Sekretaris Desa Tomoli Utara, Parigi Moutong, Muhlis membenarkan adanya penangkapan dua warga yang bermukim di wilayahnya tersebut oleh tim Densus 88.

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‎"Ada dua orang yang ditangkap di Tomoli. Keduanya sejak 2015 sudah menetap di desa kami, tetapi memang belum melaporkan kepindahannya secara resmi," ujar saat dihubungi dari Palu, Jumat malam.

‎Muhlis menjelaskan, kedua terduga teroris dalam kesehariannya bekerja sebagai petani kakao.

Mereka dikenal warga sekitar cenderung tertutup dan jarang berinteraksi dengan masyarakat.

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‎"Pekerjaan sehari-hari mereka petani kakao. Kalau berinteraksi dengan warga sekitar memang agak tertutup," ucapnya.

‎Hingga berita ini diturunkan pada pukul 23.46 Wita, pihak Densus 88 Antiteror maupun Polda Sulteng belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas maupun keterkaitan ketiga orang tersebut dengan jaringan tertentu.