Densus 88 Teror Bergerak ke Bandung, Geledah Kontrakan Diduga Teroris

jpnn.com, BANDUNG - Tim Densus 88 Antireror menggeledah sebuah kontrakan yang berada di Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, pada Jumat (2/10).

Penggeledahan tersebut diduga terkait tindak pidana terorisme.

Dari pantauan, letak rumah kontrakan berada di tengah padatnya permukiman warga.

Kini, tak tampak adanya aktivitas dari dalam rumah kontrakan. Hanya terlihat adanya beberapa buah sandal yang menumpuk di rak yang berada di bagian depan rumah kontrakan.

Ketua RT 6, Agus mengakui adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim Densus 88.

Dia pun turut masuk ke dalam rumah kontrakan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan.

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"Saya juga kaget ya. Soalnya yang saya kira ada penggerebekan narkoba atau gimana gitu kan. Cuma setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inafis, pokoknya saya juga kaget," kata Agus saat ditemui pada Sabtu (3/10).

Agus melihat polisi menyita sejumlah barang bukti seperti buku, flashdisk, hingga beberapa botol berisi cairan. Dia tak melihat senjata ataupun bom yang disita oleh polisi.