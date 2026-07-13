Densus 88: Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi Belum Penuhi Unsur Terorisme

jpnn.com, JAKARTA - Densus 88 menyerahkan penyelidikan teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, kepada Polda Metro Jaya.

Juru Bicara Densus 88 Kombes Mayndra Eka Wardhana mengatakan teror bom belum memenuhi unsur sebagai tindak pidana terorisme.

?"Adapun hasil pendalaman yang didapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut belum memenuhi unsur sebagai tindak pidana terorisme," kata Mayndra dalam keterangannya, Senin.

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Dia menjelaskan kesimpulan tersebut diambil setelah Densus 88 melakukan penyelidikan bersama dengan Polda Metro Jaya dan Tim Gegana Korbrimob Polri.

?Tim gabungan sebelumnya telah melakukan pendalaman mendalam dari berbagai aspek, mulai dari motif, pendanaan, hingga kemungkinan adanya koneksi dengan jaringan terorisme.

?Karena belum ditemukan keterkaitan dengan jaringan teror, Mayndra menyebut penanganan kasus pengancaman tersebut selanjutnya diserahkan kepada kewenangan kewilayahan.

?"Oleh karena itu, penanganan selanjutnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan," ujarnya.

?Meskipun penanganan telah didelegasikan, Mayndra menegaskan bahwa Densus 88 Antiteror Polri tetap dalam posisi bersiaga.