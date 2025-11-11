Densus 88 Ungkap Temuan Mengejutkan soal Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta
jpnn.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap fakta yang ditemukan terkait terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11) lalu.
Menurut Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana, terduga pelaku kerap mengakses konten bertemakan kekerasan.
"Yang bersangkutan kerap mengunjungi komunitas daring, terutama di forum dan situs-situs gelap, yang menampilkan video atau foto orang yang benar-benar meninggal dunia," ujar AKBP Mayndra di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Contoh video dan foto yang biasanya dikunjungi, antara lain orang meninggal akibat kecelakaan, perang, pembunuhan atau kejadian brutal lainnya.
Mayndra juga mengungkapkan bahwa pelaku merakit sendiri bom yang diledakkan di sekolah tersebut.
Densus 88 menyebut terdapat empat peledak yang aktif dari tujuh peledak yang ditemukan.
Empat peledak aktif tersebut ditemukan di dua lokasi sekitar sekolah SMAN 72 Jakarta.
Saat ini tim Densus 88 terus mendalami dan menelusuri keterkaitan antara terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11) siang dengan jaringan teror dengan menganalisis sejumlah aspek, termasuk motif serta aktivitas media sosial dari terduga pelaku.
Densus 88 Antiteror Polri mengungkap temuan fakta mengejutkan soal terduga pelaku peledakan SMAN 72 Jakarta. Ini pengingat bagi orang tua.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelaku Ledakan di SMAN 72 Antiagama Tertentu? Polisi Menjawab Begini
- Pelaku Ledakan SMAN 72 Kerap Mengakses Konten Kekerasan, Merakit Bom Sendiri
- Densus 88 Ungkap Temuan 7 Peledak di Kasus SMAN 72 Jakarta
- Rajiv Komisi IV DPR Minta Kemenhut Gandeng Polri untuk Menjaga Taman Nasional dan Kawasan Hutan Indonesia
- Sugeng IPW Anggap Penetapan Tersangka Roy Suryo Bukan Kriminalisasi
- Konser Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya, Cara PCTA Indonesia-Polri Satukan Spirit Nasionalisme