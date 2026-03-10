Tak Dung Rampak Rebana dari Pesisir Bakal Meriahkan Festival Ramadan Masjid Al-Ikhlas PIK

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Di sebuah musala kecil di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, suara rebana terdengar bersahutan pada malam hari. Belasan pemuda tampak serius berlatih menyelaraskan pukulan alat musik tradisional sambil melantunkan selawat.

Mereka adalah anggota grup hadrah Nurul Musthofa Kosambi yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Festival Ramadan Masjid Al-Ikhlas PIK yang akan digelar pada 11-13 Maret 2026.

Festival yang berlangsung di halaman Masjid Al-Ikhlas PIK itu menghadirkan tiga kategori lomba, yakni Hadrah Kreasi, Marawis Umum, dan Bedug Shalawat, yang terbuka bagi peserta dari wilayah Jabodetabek.

Bagi kelompok hadrah dari kampung pesisir Tangerang itu, kesempatan tampil di Festival Ramadan Masjid Al-Ikhlas PIK merupakan pengalaman yang sangat dinanti.

Salah satu anggota grup hadrah Nurul Musthofa Kosambi, Ridwan Maulana, menuturkan kelompoknya tertarik mengikuti lomba itu karena kegiatan tersebut memberi ruang bagi seni musik islami untuk tampil di panggung yang lebih luas.

“Biasanya kami hanya tampil di acara pengajian atau peringatan maulid di kampung. Ketika ada festival seperti ini di PIK, kami langsung sepakat untuk ikut mencoba,” kata Ridwan.