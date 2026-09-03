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Dentuman Keras di Kilang Minyak PT KPI Dumai, Warga Panik

Dentuman Keras di Kilang Minyak PT KPI Dumai, Warga Panik
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Ratusan warga setempat mendatangi kilang PT KPI Dumai, mereka sempat panik akibat dentuman keras yang terdengar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Warga Kota Dumai, Riau, dikejutkan suara dentuman keras yang berasal dari area kilang PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai, Rabu (2/9/2026) malam.

Dentuman tersebut sempat memicu kepanikan masyarakat di sekitar kilang.

Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan mengatakan peristiwa ktu itu terjadi pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 22.50 WIB.

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Dentuman berasal dari salah satu kilang minyak di unit kilang PT KPI RU II Dumai.

“Memang benar ada kejadian dentuman di salah satu unit di Kilang PT KPI RU II Dumai,” kata Fatikh saat dikonfirmasi JPNN.com Kamis (3/9).

Meski menimbulkan suara keras, Fatikh memastikan tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.

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Fatikh menjelaskan bahwa suara dentuman berasal dari tekanan di salah satu unit kilang. Menurut pihak perusahaan, kondisi tersebut tidak berbahaya dan tidak berpotensi menimbulkan ledakan.

“Berdasarkan pengecekan kejadian ini tidak berpotensi menimbulkan kebakaran. Ini merupakan trouble dari tekanan dari salah satu unit di kilang,” jelasnya.

Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan mengatakan peristiwa ktu itu terjadi pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 22.50 WIB.

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