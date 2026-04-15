Deny Agus Pantau Langsung Persiapan Kemala Run 2026 di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Sepekan menjelang pelaksanaan Kemala Run 2026 di Bali, Ketua Panitia Pelaksana Deny Agus Suryonugroho melakukan koordinasi intensif serta pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan penyelenggaraan acara.

Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal dan memberikan pengalaman terbaik bagi peserta, termasuk atlet internasional yang turut ambil bagian.

Dalam setiap tahapan persiapan, Deny menaruh perhatian besar pada detail pelaksanaan. Dia secara langsung meninjau berbagai aspek teknis di lapangan, mulai dari kesiapan rute lomba, sistem registrasi peserta, pengamanan, layanan kesehatan, hingga fasilitas pendukung bagi pelari dan pengunjung. Pendekatan ini menunjukkan komitmen tinggi panitia dalam menghadirkan event berstandar internasional.

“Saya tidak mau event besar ini, yang juga melibatkan atlet internasional, berdampak pada kekecewaan. Ini yang menjadi keinginan Ketua Umum Bhayangkari Juliati Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan kepada saya,” ujar dia.

Kemala Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mengusung konsep sport tourism dan charity. Event ini diharapkan mampu mendorong pariwisata Bali melalui kehadiran peserta dari berbagai daerah dan negara, sekaligus memperkenalkan keindahan destinasi lokal melalui rute lari yang telah dirancang secara khusus.

Selain itu, kegiatan ini juga memiliki dimensi sosial melalui program charity yang terintegrasi, di mana sebagian hasil kegiatan akan disalurkan untuk mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan. Dengan demikian, Kemala Run 2026 menjadi wadah kolaborasi antara gaya hidup sehat, promosi pariwisata, dan kepedulian sosial.

Berbagai persiapan telah dilakukan secara matang oleh panitia, di antaranya: Koordinasi lintas sektor dengan pihak keamanan, tenaga medis, dan relawan; Simulasi rute dan manajemen keramaian untuk memastikan kenyamanan serta keselamatan peserta; Penyediaan fasilitas pendukung seperti water station, area istirahat, dan pusat informasi; Penguatan aspek hospitality untuk menyambut peserta domestik maupun internasional; Integrasi program charity yang transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan persiapan yang komprehensif dan dukungan berbagai pihak, Kemala Run 2026 diharapkan tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas, baik bagi sektor olahraga, pariwisata, maupun sosial kemasyarakatan. (cuy/jpnn)