Denza B5 Dapat Respons Positif, Kapan Mengaspal di Indonesia?
jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran SUV premium di pasar otomotif Indonesia tampaknya bakal makin ramai. Salah satu model yang mulai mencuri perhatian ialah Denza B5.
Kemungkinan itu menyusul BYD Motor Indonesia memamerkan Denza B5 dalam suatu kesempatan di Jakarta.
SUV asal Tiongkok tersebut tampil dengan desain gagah dan langsung menyita perhatian pengunjung.
Kemunculannya sekaligus memunculkan spekulasi bahwa peluncurannya di pasar Indonesia tinggal menunggu waktu.
President Director BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengakui bahwa respons publik terhadap model tersebut cukup besar sejak pertama kali diperkenalkan.
Menurutnya, sejak diperlihatkan ke publik pada Februari lalu, perhatian konsumen terhadap Denza B5 terus meningkat.
"Hal ini menjadi sinyal positif bagi pabrikan untuk mempertimbangkan kehadiran resmi SUV tersebut di tanah air," kata Eagle di Jakarta, Senin.
Meski begitu, pihak perusahaan belum mengungkapkan jadwal pasti peluncurannya.
