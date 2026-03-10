menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Denza B5 Dapat Respons Positif, Kapan Mengaspal di Indonesia?

Denza B5 Dapat Respons Positif, Kapan Mengaspal di Indonesia?

Denza B5 Dapat Respons Positif, Kapan Mengaspal di Indonesia?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampilan Denza B5 di Jakarta, Senin (9/3). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran SUV premium di pasar otomotif Indonesia tampaknya bakal makin ramai. Salah satu model yang mulai mencuri perhatian ialah Denza B5.

Kemungkinan itu menyusul BYD Motor Indonesia memamerkan Denza B5 dalam suatu kesempatan di Jakarta.

SUV asal Tiongkok tersebut tampil dengan desain gagah dan langsung menyita perhatian pengunjung.

Baca Juga:

Kemunculannya sekaligus memunculkan spekulasi bahwa peluncurannya di pasar Indonesia tinggal menunggu waktu.

President Director BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengakui bahwa respons publik terhadap model tersebut cukup besar sejak pertama kali diperkenalkan.

Menurutnya, sejak diperlihatkan ke publik pada Februari lalu, perhatian konsumen terhadap Denza B5 terus meningkat.

Baca Juga:

"Hal ini menjadi sinyal positif bagi pabrikan untuk mempertimbangkan kehadiran resmi SUV tersebut di tanah air," kata Eagle di Jakarta, Senin.

Meski begitu, pihak perusahaan belum mengungkapkan jadwal pasti peluncurannya.

Kehadiran SUV premium di pasar otomotif Indonesia tampaknya bakal makin ramai. Salah satu model yang mulai mencuri perhatian ialah Denza B5.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI