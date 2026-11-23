jpnn.com - BYD Fang Cheng Bao Bao 5 yang sempat membuat heboh dunia maya beberapa waktu mengalami masalah serius pada bagian roda belakang.

Mobil dikenal sebagai Denza B5 di sejumlah pasar Internasional itu diduga patah pada bagian as roda hingga suspensi belakang rusak.

Sejumlah pemilik mobil mengaku mengalami kerusakan pada poros penggerak atau half-shaft ketika mobil tengah digunakan untuk berkendara di luar jalan raya.

Beberapa pemilik bahkan menyebut pihak diler menolah klaim garansi atas kerusakan itu.

Laporan tersebut juga menyoroti dua unggahan di media sosial Tiongkok pada 24 September 2024 dan 6 November 2026.

Keduanya menampilkan Denza dengan kondisi roda belakang miring dan suspensi belakang rusak.

Meski begitu, tidak terlihat adanya tabrakan dari video tersebut, sehingga penyebab kerusakan belum bisa dipastikan.

Tidak tersedia laporan pemeriksaan teknik maupun temuan dari kepolisian lalu lintas.