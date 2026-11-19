jpnn.com - BYD Denza B5 baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menunjukkan kemampuannya melalui aksi yang tidak biasa.

SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) asal Tiongkok tersebut berhasil menarik pesawat Boeing 747 dengan bobot mencapai 180 ton.

Menariknya, Denza B5-yang dikenal sebagai Fang Cheng Bao Bao di China- menarik pesawat itu hanya menggunakan dua roda di sisi kiri bodinya,

BYD menggelar pengujian Denza B5 di sebuah lintasan uji di Inggris Raya.

Dikuti dari Carnewschina, Rabu (18/11), SUV tersebut menarik pesawat berukuran besar menggunakan batang penarik kaku (rigid tow bar).

Pada percobaan pertama, B5 menarik Boeing 747 dengan hanya menggunakan tiga roda dan tambahan beban seberat 2.000 kg di dalam mobil.

Beban yang ditanggung mencapai 60 ton untuk setiap roda.

Pada percobaan kedua, para insinyur melepas dua roda di sisi kanan kendaraan dan menambahkan beban seberat 4.500 kg ke dalam mobil.