JPNN.com » Otomotif » Mobil » Denza Makin Serius! 10 Bengkel Premium Dibuka, Ada Promo Menarik

Denza Makin Serius! 10 Bengkel Premium Dibuka, Ada Promo Menarik

Denza Makin Serius! 10 Bengkel Premium Dibuka, Ada Promo Menarik
10 Denza Authorized Service Dealer resmi beroperasi. Foto: denza

jpnn.com, JAKARTA - Demi memperkuat pengalaman kepemilikan kendaraan listrik premium, Denza menghadirkan jaringan layanan purnajual eksklusif melalui 10 Denza Authorized Service Dealer.

Layanan purnajual yang kini tersebar dari Jabodetabek hingga Indonesia Timur.

Langkah itu bukan sekadar ekspansi jaringan, tetapi juga sinyal kuat bahwa Denza tengah membangun ekosistem kendaraan listrik mewah yang lebih terintegrasi, mudah dijangkau, dan berkelanjutan di Indonesia.

Servis Premium

Setiap diler telah dilengkapi teknisi bersertifikat dan fasilitas berstandar tinggi.

Mulai dari pengecekan menyeluruh hingga konsultasi teknis, seluruh proses dirancang menghadirkan pengalaman yang hangat, nyaman, dan berkelas.

Jaringan 10 dealer tersebut meliputi:

Jakarta Timur (BYD Haka Cibubur), Summarecon Bekasi, Bekasi Timur, Bogor, Serang, Semarang, Malang, Balikpapan, Pontianak, dan Makassar.

Memperkuat pengalaman kepemilikan kendaraan listrik premium, Denza menghadirkan jaringan layanan purnajual eksklusif melalui 10 Denza Authorized Service Dealer

