Denza N8L Mewakili Pencapaian Produksi 15 Juta Unit Mobil Listrik BYD
jpnn.com - BYD kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama industri otomotif global.
Pada Desember 2025, pabrikan asal Tiongkok tersebut mengumumkan pencapaian produksi 15 juta unit kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV).
Keberhasilan itu dicapai hanya 13 bulan setelah mereka mencatatkan angka 10 juta unit produksi.
NEV BYD mencakup mobil listrik berbasis baterai (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV).
Capaian itu terasa makin impresif karena diraih hanya dalam waktu 13 bulan setelah BYD menembus angka produksi 10 juta unit.
Artinya, laju produksi kendaraan listrik BYD terus melesat, mencerminkan permintaan pasar yang kian kuat sekaligus efisiensi manufaktur yang makin matang.
Unit ke-15 juta tersebut diwakili oleh Denza N8L, sebuah SUV plug-in hybrid berkonfigurasi enam penumpang yang diproduksi di pabrik BYD di Jinan, Tiongkok.
Model sekaligus menjadi simbol keseriusan BYD dalam menggarap segmen kendaraan ramah lingkungan berkelas premium.
BYD menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama industri otomotif global, lewat pengumuman pencapaian produksi 15 juta unit pada Desember 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertama di Dunia, BYD Hadirkan Oli Mesin untuk PHEV
- Alih Fungsi Lahan Dihentikan, Menteri Nusron Ungkap Kondisi KP2B Jabar
- Demi Bersaing di Pasar, BYD Perpanjang Masa Garansi Baterai Hingga 8 Tahun
- BYD Membuka Selubung Seal 08 dan Sealion 08, Dijual Awal Tahun 2026
- Denza Bawa Kejutan pada 2026, Model dan Teknologi Baru
- BYD Matangkan Strategi Besar 2026: dari Pabrik Subang hingga Ekspansi ke Daerah