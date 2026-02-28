Denza Z9 GT Diklaim jadi Mobil Listrik dengan Daya Jelajah Terpanjang di Dunia

jpnn.com - Pabrikan mobil listrik asal Tiongkok, BYD menghadirkan Denza Z9 GT versi terbaru kepada publik di tanah kelahirannya.

Berbeda dari versi sebelumnya, Denza Z9 GT terbaru itu diklaim menjadi mobil listrik (BEV) dengan jarak tempuh terpanjang di dunia.

Dilaporkan Carnewschina pada Jumat waktu setempat, Denza Z9 GT terbaru menampilkan jangkauan hingga 1.036 kilometer berdasarkan siklus pengujian CLTC ketika menggunakan paket baterai 122,496 kWh Blade.

Sehingga menempatkannya di puncak kategori mobil listrik produksi dengan jangkauan terjauh.

Sebelumnya BYD juga mencatat model Denza Z9 lain memiliki jangkauan CLTC hingga 1.068 kilometer. Namun, BYD memilih Z9 GT model terjauh di kelas kendaraan listrik murni.

Versi terbaru Denza Z9 GT akan tetap tersedia dalam dua varian kendaraan listrik murni (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Varian BEV, Denza Z9 GT ditawarkan dalam konfigurasi penggerak roda belakang (RWD) dan penggerak semua roda (AWD), dengan dua pilihan kapasitas baterai, yaitu 102,33 kWh dan 122,496 kWh.

Kelima opsi jangkauan CLTC yang tersedia mencakup 820 km, 860 km, 880 km, 1.002 km, dan 1.036 km.