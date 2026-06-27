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Denzel Dumfries Tidak Sabar Hadapi Maroko, Sebut Duel Seperti Derby Penuh Gengsi

Denzel Dumfries Tidak Sabar Hadapi Maroko, Sebut Duel Seperti Derby Penuh Gengsi
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Dua bintang Belanda Denzel Dumfries dan Memphis Depay. Foto: EFE

jpnn.com, MEKSIKO - Bek Timnas Belanda, Denzel Dumfries, menunjukkan antusiasme tinggi menjelang duel sengit melawan Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dia menilai, pertandingan tersebut akan terasa layaknya sebuah derby karena kedekatan para pemain kedua tim.

Belanda dijadwalkan menghadapi Maroko pada Selasa (30/6) dini hari WIB di Guadalupe, Meksiko. De Oranje melaju ke fase gugur dengan status juara Grup F, sementara Singa Atlas lolos sebagai runner-up Grup C di bawah Brasil.

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Dumfries mengaku memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pemain Maroko, termasuk Achraf Hakimi yang pernah menjadi rekannya di Inter Milan.

Kedekatan itu membuatnya semakin bersemangat menyambut pertandingan.

"Maroko punya tim yang bagus. Rasanya seperti pertandingan derby," kata Dumfries.

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Menurutnya, hampir seluruh pemain Belanda mengenal pemain-pemain Maroko sehingga atmosfer pertandingan dipastikan akan semakin panas dan menarik.

"Semua pemain Belanda mengenal seorang pemain Maroko. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang luar biasa," ujarnya.

Bek Timnas Belanda, Denzel Dumfries, menunjukkan antusiasme tinggi menjelang duel sengit melawan Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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