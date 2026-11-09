Deorex Luncurkan Body Odorizer Roll On dengan Perlindungan 72 Jam

jpnn.com, JAKARTA - Deorex memperluas pilihan perlindungan bau badan dengan meluncurkan Body Odorizer Roll On. Produk terbaru ini menawarkan perlindungan hingga 72 jam dengan aplikator praktis khusus area ketiak.

Peluncuran tersebut menjadi langkah Deorex dalam menghadirkan alternatif penggunaan bagi konsumen. Sebelumnya, brand perawatan tubuh di bawah PT Modiva International itu telah dikenal melalui produk Body Odorizer Spray.

Deorex Body Odorizer Roll On mengandalkan Body Odorizer Technology yang dirancang untuk membantu melawan bakteri penyebab bau badan.

Produk berukuran 45 ml ini juga dilengkapi Wide Ball Applicator agar pemakaian lebih mudah dan merata. Selain itu, teknologi No Stain dihadirkan untuk membantu mencegah noda pada pakaian.

Chief Marketing Officer PT Modiva International Ekaputra Suhandojo mengatakan inovasi tersebut merupakan upaya perusahaan menghadirkan teknologi andalan Deorex dalam pengalaman penggunaan berbeda.

“Bagi kami, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bagaimana menghadirkan teknologi yang sudah menjadi kekuatan Deorex melalui pengalaman penggunaan yang berbeda,” ujar Ekaputra.

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Dia mengatakan kehadiran produk roll on diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen tanpa mengurangi kualitas perlindungan yang menjadi identitas Deorex.

Deorex Body Odorizer Roll On tersedia dalam tiga varian. Pertama, Non Fragrance yang ditujukan bagi konsumen yang menyukai produk tanpa tambahan aroma parfum.