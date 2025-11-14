Deposito Makin Praktis, Investasi Cepat dan Mudah Lewat DIGI bank bjb

jpnn.com, BANDUNG - Investasi kini makin mudah diakses berkat inovasi layanan digital bank bjb yang menghadirkan produk bjb SiSuka (Deposito Suka-Suka) Online.

Program ini menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi yang fleksibel, aman, dan menawarkan imbal hasil menarik di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Melalui aplikasi DIGI bank bjb, nasabah dapat membuka deposito secara mandiri dengan menyesuaikan nominal penempatan serta memilih tenor sesuai kebutuhan.

Fleksibilitas ini membuat investasi menjadi lebih praktis karena seluruh proses dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang.

Program bjb SiSuka Online berlangsung mulai 1 November 2025 hingga 31 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh nasabah perorangan.

Selama periode tersebut, bank bjb menawarkan suku bunga kompetitif hingga 4,50% per tahun untuk tenor tiga bulan, dengan penempatan mulai dari Rp1 juta hingga Rp1 miliar.

Untuk mengikuti program ini, nasabah cukup memiliki rekening tabungan atau giro serta terdaftar sebagai pengguna DIGI bank bjb.

Seluruh proses—mulai dari pembukaan, pengisian formulir digital, penentuan nominal, hingga konfirmasi akhir—dilakukan secara daring dengan otorisasi menggunakan PIN aplikasi.