Deputi Industri Olahraga Kemenpora Edukasi Suporter Lewat Event KIE

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kemenpora kembali menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Suporter Bola di Kota Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

Acara ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan mulai dari perwakilan klub, asosiasi, kepolisian, hingga komunitas suporter.

Komunitas besar seperti Bradjamusti dan The Maident ikut hadir memberikan pandangan sekaligus mendukung terciptanya budaya suporter yang positif di Indonesia.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah sukses digelar di Jakarta bersama The Jakmania, serta di Bandung dengan menggandeng Viking, The Bombs, dan Bomber. Yogyakarta menjadi kota ketiga yang disinggahi program KIE Suporter Bola.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Raden Isnanta, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga, khususnya sepak bola Indonesia.

“Suporter adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola. Dengan komunikasi dan edukasi yang tepat, kita ingin menciptakan iklim positif sehingga suporter bisa menjadi kekuatan untuk mendorong industri olahraga semakin berkembang,” kata Isnanta.

Isnanta juga menambahkan bahwa peran suporter akan sangat berpengaruh terhadap wajah sepak bola Indonesia di mata dunia.