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Derbi AC Milan vs Inter: Momen Bangkit Rossoneri

Derbi AC Milan vs Inter: Momen Bangkit Rossoneri
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Ruben Amorim. ANTARA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

jpnn.com - JAKARTA - AC Milan siap bangkit dan meraih kemenangan dalam Derby Della Madonnina di Stadion San Siro, Milan, Sabtu.

Rossoneri menegaskan bahwa pertandingan menghadapi Inter Milan sangat penting dan semua pemain siap mengerahkan seluruh kemampuannya.

Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengatakan bahwa timnya mengincar kemenangan dalam Derbi della Madonnina ini.

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Menurut pelatih berkebangsaan Portugal itu, laga melawan Inter menjadi kesempataan bangkit setelah tengah pekan lalu Milan dikalahkan Bologna.

Amorim memastikan Mike Maignan cs siap mengerahkan kemampuannya, meski mereka menyadari Inter bukan lawan yang mudah.

"Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, dan kami memiliki tanggung jawab untuk menang," kata Amorim dalam laman Milan pada Sabtu (31/10).

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Mantan pelatih Manchester United itu melihat Inter memiliki banyak pemain berbakat, namun hal itu tidak membuat Milan gentar.

"Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca berbagai fase pertandingan, berkat pengalaman dan banyaknya kesuksesan yang telah mereka raih," kata Amorim.

Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengatakan bahwa timnya mengincar kemenangan dalam Derbi della Madonnina ini.

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