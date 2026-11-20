jpnn.com - Dewa United tidak mau terlena dengan posisi mereka di papan atas klasemen Super League 2026/2027. Pelatih Osmar Loss menilai duel melawan Persita Tangerang dalam Derbi Banten menjadi ujian berat yang berpotensi menjegal ambisi Banten Warriors.

Osmar menegaskan Persita bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, Pendekar Cisadane diprediksi tampil dengan motivasi berlipat setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Isenmulang Kalteng pada pertandingan sebelumnya.

Kedua tim akan bentrok pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB.

"Besok (hari ini) akan menjadi pertandingan yang sulit, sama seperti semua pertandingan di liga ini. Sejak datang ke sini, saya sudah memahami bahwa Liga Indonesia berjalan sangat kompetitif dan sulit," ujar Osmar dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Meski Dewa United sedang berada dalam performa menjanjikan, pelatih asal Brasil tersebut enggan meremehkan kekuatan rival sekotanya. Saat ini, tim berjuluk Banten Warriors tersebut menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dari sembilan pertandingan.

Kemenangan dramatis 2-1 atas PSIM Yogyakarta melalui gol Taisei Marukawa pada masa tambahan waktu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Dewa United. Namun, Osmar mengingatkan anak asuhnya bahwa hasil positif tersebut tidak menjamin mereka bisa dengan mudah mengalahkan Persita.

Apalagi, Persita juga menunjukkan performa cukup konsisten sepanjang musim ini. Tim besutan Carlos Pena tersebut berada di peringkat keenam dengan 15 poin dari delapan pertandingan dan baru menelan satu kekalahan sebelum pekan terakhir.

Osmar mengaku sudah cukup memahami karakter permainan Persita. Pengalaman menghadapi tim tersebut dalam dua pertandingan uji coba dan satu laga turnamen pramusim menjadi bekal bagi Dewa United untuk menyusun strategi.