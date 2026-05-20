Derbi DIY PSS vs PSIM Bakal Panaskan Super League, Nova Arianto Titip Pesan untuk Suporter

jpnn.com - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto tak bisa menyembunyikan antusiasmenya menyambut panasnya Derbi DIY yang kembali hadir di panggung tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.

Duel sarat gengsi antara PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta dipastikan kembali tersaji di Super League 2026/27 setelah Super Elja sukses promosi ke kasta elite.

Setelah bertahun-tahun terpisah kasta, rivalitas dua klub kebanggaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu akhirnya kembali hidup di level tertinggi.

Kepastian promosi PSS Sleman langsung membuat atmosfer sepak bola Jogja memanas sebelum musim baru dimulai.

Nova menyebut Derbi DIY bukan sekadar pertandingan biasa. Menurutnya, laga itu bakal menjadi magnet besar yang menyedot perhatian publik sepak bola nasional karena rivalitas, sejarah panjang, hingga fanatisme suporter kedua tim.

"Pastinya saya senang PSS bisa kembali ke Liga 1," ujar Nova Arianto di Sleman.

Pria yang pernah membela PSS pada awal 2000-an itu mengaku punya kedekatan emosional dengan Super Elja. Untuk itu, dia ikut bangga melihat klub asal Sleman tersebut kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Mantan asisten Shin Tae-yong itu juga meyakini kehadiran Derbi DIY bakal membuat kompetisi musim depan makin panas dan kompetitif. Atmosfer tribune diprediksi menjadi salah satu yang paling menggetarkan di Liga 1.