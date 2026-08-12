menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Derbi Indonesia Persija vs Persib Bakal Heboh, tetapi Mungkin Bobotoh Kecewa Berat

Derbi Indonesia Persija vs Persib Bakal Heboh, tetapi Mungkin Bobotoh Kecewa Berat

Derbi Indonesia Persija vs Persib Bakal Heboh, tetapi Mungkin Bobotoh Kecewa Berat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Persib Bandung, Bobotoh. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Persija vs Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 12 September pukul 15.30 WIB.

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung itu diprediksi bakal heboh karena pertandingan diperbolehkan dengan kehadiran penonton.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus memastikan laga Persija vs Persib yang dikenal sebagai Derbi Indonesia itu dapat digelar Jakarta dengan kehadiran penonton.

Baca Juga:

"Iya, di Jakarta," kata Ferry ketika ditemui awak media di Kantor I.League, Jakarta, Selasa (11/8), setelah dirinya mengikuti jumpa pers Indonesia Women's League 2026/27.

"Dengan penonton, dong. Pakai penonton," tambah dia ketika ditanya apakah laga ini digelar dengan penonton atau tanpa penonton.

Meski menyebut laga ini akan dihadiri penonton, Ferry mengungkapkan kemungkinan besar masih tanpa kehadiran penonton tim tamu karena laga ini termasuk laga dengan tensi rivalitas tinggi, seperti halnya Arema melawan Persebaya.

Baca Juga:

Jika laga Persija vs Persib nantinya tetap diputuskan tanpa penonton tim tamu, kemungkinan besar membuat bobotoh kecewa berat.

Diketahui, laga klasik ini terakhir kali dimainkan di Jakarta pada Juli 2019, tepatnya di SUGBK yang berakhir dengan skor 1-1.

Duel klasik Persija vs Persib Bandung di SUGBK diprediksi bakal heboh karena pertandingan diperbolehkan dengan kehadiran penonton.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co