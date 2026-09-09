Derbi Indonesia Persija vs Persib: STY pun Capek, Balsa Enggak Sungkan Bilang Tim Juara

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Persija vs Persib Bandung pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) memastikan timnya akan bermain jauh lebih baik saat melawan Persib Bandung.

Dikutip dari laman resmi Persija, Selasa, pernyataan STY muncul setelah timnya mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 lewat gol Alexander Jemerejeff pada laga pekan pertama.

“Mengenai pertandingan berikutnya (lawan Persib), saya yakin performa kami akan jauh lebih baik," kata pelatih asal Korea Selatan itu.

Sebelumnya, STY menilai Persija pada laga itu belum menunjukkan penampilan maksimal karena beberapa hal, seperti perjalanan jauh dari Jakarta ke Samarinda, hingga jadwal penerbangan yang mengalami keterlambatan.

"Pertandingan tandang pertama cukup berat, mulai dari perjalanan jauh hingga penerbangan yang mengalami keterlambatan, sehingga membuat para pemain cukup kelelahan. Namun, saat bermain di kandang nanti, kami pasti bisa memberikan penampilan yang jauh lebih optimal,” ujar STY.

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Sebagai catatan, dalam laga bertajuk Derbi Indonesia, Macan Kemayoran tidak pernah menang menghadapi Pangeran Biru dalam enam pertemuan terakhir setelah menelan empat kekalahan dan dua seri.

STY mengatakan para pemain Persija mengalami kelelahan.