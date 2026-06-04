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Derbi Merah Putih Berakhir Dramatis, Jonatan Christie Beri Pesan untuk Alwi Farhan

Derbi Merah Putih Berakhir Dramatis, Jonatan Christie Beri Pesan untuk Alwi Farhan
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Jonatan Christie melaju ke perempat final Indonesia Open 2026 Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Jonatan Christie memastikan tempat di perempat final Indonesia Open 2026 setelah memenangi duel sesama wakil Indonesia melawan Alwi Farhan.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6), Jonatan harus berjuang hingga tiga gim sebelum mengamankan kemenangan.

Alwi sempat membuat kejutan pada gim pertama. Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu tampil agresif dan berhasil merebut gim pembuka dengan skor 21-17.

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Namun, pengalaman berbicara pada dua gim berikutnya. Jojo -sapaan Jonatan- mampu bangkit dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-17, 21-16.

Hasil tersebut membawa Jojo melangkah ke babak perempat final Indonesia Open 2026.

Selepas pertandingan, Jojo mengakui duel melawan Alwi berlangsung tidak mudah. Menurutnya, juniornya itu sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil impresif di Singapore Open 2026.

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"Pertandingan ini tidak mudah. Apalagi, dia sedang mendapatkan confidence setelah mengalahkan Shi Yu Qi."

"Saya harap, dia bisa bermain lebih matang lagi dan belajar dari setiap turnamen yang nantinya akan diikuti," ujar Jonatan.

Jonatan Christie berhasil mengamankan tiket perempat final Indonesia Open 2026 setelah memenangi derbi Merah Putih melawan Alwi Farhan.

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