menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Derbi Panas Persib Bandung vs Persija Jakarta: Lucho Ungkap Isyarat

Derbi Panas Persib Bandung vs Persija Jakarta: Lucho Ungkap Isyarat

Derbi Panas Persib Bandung vs Persija Jakarta: Lucho Ungkap Isyarat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea. Foto: Persib.

jpnn.com - Luciano Guaycochea mengirim isyarat penting menjelang derbi panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Lucho -sapaan Luciano- menyebut pertandingan ini bukan sekadar duel biasa.

Baca Juga:

Menurut Lucho, laga melawan Persija menentukan peluang Persib untuk kembali ke puncak klasemen.

"Kami tahu betapa pentingnya pertandingan pada Minggu. Jadi, semua harus benar-benar fokus karena kami harus memenangkan pertandingan," ucap pemain asal Argentina itu.

Lucho Kirim Isyarat Kesiapan

Sepupu dari bintang Liverpool Alexis Mac Allister itu menegaskan bahwa bermain di kandang sendiri memberi kesempatan emas bagi Persib untuk menampilkan performa terbaik.

Baca Juga:

Setiap pemain, menurut Lucho, telah menyiapkan diri untuk memberikan kontribusi maksimal demi kemenangan tim.

"Kami tahu harus memenangkan permainan ini. Kami bermain di kandang."

Luciano Guaycochea mengirim isyarat penting menjelang derbi panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI