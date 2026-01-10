Derbi Panas Persib vs Persija: Marc Klok Siap Tempur Demi Bobotoh!

jpnn.com - Marc Klok membawa Persib Bandung ke derbi panas kontra Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League dengan tekad kuat.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Menjelang laga ini, motivasi pemain Persib makin kuat, terutama dari gelandang Marc Klok.

Motivasi Tinggi Marc Klok Menjelang Persib vs Persija

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menyebut partai menghadapi Persija selalu membawa energi tersendiri.

Menurut Klok, para pemain siap menampilkan kemampuan terbaik demi kemenangan dan membanggakan Bobotoh.

"Buat saya dan tim, ini pasti pertandingan sangat penting dan spesial."

"Kami anggap pertandingan ini seperti semua pertandingan lain," ucap Klok.

Persib Siap Tempur Demi Bobotoh

Klok menambahkan duel melawan Persija lebih dari sekadar tiga poin.