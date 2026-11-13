Deredia Merayakan Ketidakpastian dengan Bingung

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Deredia akhirnya merilis single terbaru yang bertitel Bingung pada Jumat (13/11).

Lagu tersebut menjadi sebuah babak baru bagi Deredia karena menandai rilisan pertama bersama Aquarius Musikindo.

Lewat Bingung, Deredia mengangkat sebuah situasi yang mungkin pernah dialami banyak orang: ketika seseorang terus menunggu kepastian, sementara hubungan yang dijalani justru semakin tidak jelas arahnya.

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Bingung bercerita tentang keresahan dan rasa lelah ketika berada dalam sebuah hubungan yang penuh ketidakpastian.

Lagu itu dapat merepresentasikan berbagai bentuk hubungan dalam kehidupan yang pada awalnya dipenuhi kata-kata manis dan harapan, namun pada akhirnya menyisakan tanda tanya.

Liriknya menggambarkan seseorang yang terus menunggu jawaban dari orang yang tidak kunjung memberikan kepastian.

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Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Deredia memilih membungkus keresahan tersebut dengan pendekatan yang ringan, jenaka, dan penuh karakter.

'Aku yang cakep begini / kok dibikin bingung / Jadinya mau kemana?' Potongan lirik tersebut menjadi salah satu representasi paling kuat dari karakter Bingung: frustrasi, tetapi tetap playful; kecewa, tetapi tidak kehilangan harga diri.