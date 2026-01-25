Deretan Aktor dan Aktris Raih Nominasi Oscar Perdana 2026
jpnn.com, JAKARTA - Nominasi penerima Academy Awards ke-98 resmi diumumkan, dengan sejumlah aktor dan aktris untuk pertama kalinya masuk dalam daftar nomine Piala Oscar 2026.
Pengumuman tersebut menandai pencapaian penting bagi sejumlah bintang yang baru menorehkan debut mereka di ajang penghargaan film paling bergengsi dunia.
Menurut laporan The Hollywood Reporter, beberapa nama yang ??????? masuk nominasi antara lain Jacob Elordi, Elle Fanning, Michael B. Jordan, dan Teyana Taylor.
Mereka meraih pengakuan atas penampilan dalam sejumlah film yang mendapat perhatian luas sepanjang 2025.
Michael B. Jordan meraih nominasi pertamanya berkat perannya dalam film Sinners garapan Ryan Coogler.
Film tersebut mencetak rekor dengan meraih 16 nominasi, termasuk untuk kategori aktor utama terbaik, sutradara terbaik, dan skenario asli terbaik.
Jordan mengaku masih berusaha mencerna pencapaian tersebut.
“Sulit diungkapkan dengan kata-kata saat ini,” ujar Jordan menanggapi kabar nominasi tersebut.
Sejumlah aktor dan aktris, termasuk Michael B. Jordan dan Jacob Elordi, meraih nominasi Oscar pertama mereka.
