Deretan Fakta Kematian Satpam dengan Tangan Terborgol

jpnn.com, PURWAKARTA - Kematian pria yang berprofesi sebagai satpam di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyisakan misteri.

Jasad korban ditemukan tenggelam di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, pada Jumat (24/7/2026) pagi.

Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

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"Peristiwa tersebut sedang ditangani oleh Polres Purwakarta. Penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, menganalisis rekaman CCTV, serta menunggu hasil autopsi," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Sabtu (25/7).

Berikut Deretan Fakta Kematian Korban:

1. Tangan Korban Terborgol

Jasad korban saat ditemukan warga dan polisi dengan kedua tangan korban terborgol ke belakang.

Korban diketahui merupakan petugas keamanan di kawasan Tanggul Kayat yang sebelum ditemukan meninggal dunia, sempat dicari oleh rekan kerjanya karena tidak bisa dihubungi.