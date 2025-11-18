menu
Deretan Mobil Baru hingga Promo Spesial di GJAW 2025

Suasana pameran otomotif di Indonesia. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Peserta dari Agen Pemegang Merek (APM) otomotif bersiap memperkenalkan produk-produk anyar mereka di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Pameran otomotif itu mulai dibuka pada 21–30 November 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

“GJAW 2025 berkomitmen menjadi pameran otomotif paling lengkap, interaktif, dan menghibur,” jelas Ketua Harian dan Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty, dalam keterangannya, Selasa (18/11).

Peluncuran Mobil Baru

Layaknya tahun-tahun sebelumnya, GJAW kembali menjadi panggung lahirnya model-model anyar.

Beberapa APM memilih pameran akhir tahun tersebut sebagai debut perdana kendaraan unggulan mereka.

Dua nama baru yang paling disorot adalah Changan dari China serta Lepas, sub-brand terbaru dari Chery.

Pemain besar seperti Toyota, Suzuki, Chery, Hyundai, Honda, hingga Mitsubishi Motors juga siap menggelar selubung produk terbaru mereka.

