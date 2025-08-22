Deretan Motor Mewah Milik Immanuel Ebenezer yang Ditahan KPK, Harganya Bikin Ngeri

menu
Sejumlah kendaraan milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang disita KPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan sejumlah kendaraan mewah yang merupakan barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan kawan-kawan.

Adapun kendaraan yang diamankan berupa tujuh unit motor mewah.

Lima unit di antaranya adalah brand motor mewah asal Italia, yaitu Ducati.

Diketahui, pria yang akrab disapa Noel itu diamankan KPK terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Barang bukti berupa kendaraan lima belas kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Sejumlah barang bukti tersebut dipamerkan KPK di area depan lobi, halaman depan, hingga halaman belakang.

Jumlah barang bukti diamankan bisa bertambah tergantung pendalaman penyelidikan.

Saat ini motor mewah yang diamankan di antaranya Vespa Sprint S 150 Putih 2024, Vespa, Ducati Scrambler, Ducati Hypermotard 950, Ducati XDiavel 1200, Ducati Multistrada V4 RS, dan Ducati Streefighter.

Salah satu motor yang menyita perhatian adalah Ducati yang memiliki harga fantastis.

KPK memamerkan tujuh motor mewah yang merupakan barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

