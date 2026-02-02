Deretan Musisi Raih Penghargaan Grammy Awards 2026, Berikut Daftarnya
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah musikus berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Grammy Awards 2026 yang digelar di Crypto.com Arena, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (1/2) waktu setempat.
Bad Bunny meraih Album of the Year, Kendrick Lamar feat. SZA memenangkan Record of the Year, sementara Billie Eilish bersama Finneas meraih Song of the Year.
Olivia Dean dinobatkan sebagai Best New Artist, sedangkan Lady Gaga dan Kendrick Lamar mendominasi sejumlah kategori lainnya.
Berikut daftar pemenang Grammy Awards 2026:
Album of the Year: DeBi TiRAR MaS FOToS – Bad Bunny
Record of the Year: Kendrick Lamar feat. SZA
Song of the Year: “Wildflower” – Billie Eilish & Finneas
Best New Artist: Olivia Dean
