Deretan Pejabat yang Dilantik Menkeu Suahasil Nazara Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melantik jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkeu dan pejabat ex-officio di ekosistem KSSK pada Senin, (21/9).

Pengangkatan ini mencakup pejabat di Sekretariat Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pelantikan ini sekaligus mengukuhkan penugasan pejabat ex-officio dalam ekosistem KSSK di bawah payung hukum Keputusan Menteri Keuangan terkait stabilitas sektor keuangan.

Baca Juga: Menkeu Suahasil Nazara Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat KSSK

Pelantikan ini menjadi kelanjutan proses penyempurnaan pengisian jabatan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025, pelantikan turut meresmikan posisi ex-officio Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) sebagai sekretaris KSSK serta Direktur Assesmen SPSK sebagai direktur di sekretariat KSSK.

Bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Menkeu mendesak pejabat baru menghadirkan sistem perpajakan yang kredibel dan adil melalui ketajaman pembacaan dinamika ekonomi.

"Membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," kata Suahasil.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diarahkan meningkatkan pengawasan berbasis risiko mulai dari hulu guna menekan kegiatan ilegal diiringi fungsi pembinaan ekspor dan pengumpulan penerimaan.