Deretan Pejabat yang Hadir dalam Sertijab Menkeu dari Purbaya ke Suahasil
jpnn.com, JAKARTA - Proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Keuangan di kantor Kementerian Keuangan berlangsung singkat.
Prosesi Sertijab Menkeu ini diawali dengan membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan agenda sambutan serta penandatanganan penyerahan sertijab dari Purbaya kepada Suahasil.
Sederet Direktur Jenderal (Dirjen) hingga staf Kemenkeu terlihat sudah berbaris rapi di dalam ruang Sertijab.
Sejumlah pejabat tinggi negara juga tampak hadir mengikuti pergantian kepala instansi negara yang baru tersebut.
Beberapa tokoh yang terlihat di antaranya M. Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR RI, Destry Damayanti selaku Gubernur Bank Indonesia (BI), serta Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.
Selain itu, hadir pula Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie bersama Bimo Wijayanto selaku Direktur Jenderal Pajak serta Djaka Budi Utama selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Sebelunya diberitakan, Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pukul 11.00 WIB untuk menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Keuangan dengan wajah semringah.
Deretan pejabat yang hadir dalam proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Keuangan di kantor Kemenkeu.
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