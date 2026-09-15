menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Deretan Pejabat yang Hadir dalam Sertijab Menkeu dari Purbaya ke Suahasil

Deretan Pejabat yang Hadir dalam Sertijab Menkeu dari Purbaya ke Suahasil

Deretan Pejabat yang Hadir dalam Sertijab Menkeu dari Purbaya ke Suahasil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto kemarin. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Keuangan di kantor Kementerian Keuangan berlangsung singkat.

Prosesi Sertijab Menkeu ini diawali dengan membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan agenda sambutan serta penandatanganan penyerahan sertijab dari Purbaya kepada Suahasil.

Baca Juga:

Sederet Direktur Jenderal (Dirjen) hingga staf Kemenkeu terlihat sudah berbaris rapi di dalam ruang Sertijab.

Sejumlah pejabat tinggi negara juga tampak hadir mengikuti pergantian kepala instansi negara yang baru tersebut.

Beberapa tokoh yang terlihat di antaranya M. Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR RI, Destry Damayanti selaku Gubernur Bank Indonesia (BI), serta Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Baca Juga:

Selain itu, hadir pula Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie bersama Bimo Wijayanto selaku Direktur Jenderal Pajak serta Djaka Budi Utama selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sebelunya diberitakan, Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pukul 11.00 WIB untuk menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Keuangan dengan wajah semringah.

Deretan pejabat yang hadir dalam proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Keuangan di kantor Kemenkeu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI