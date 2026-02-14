menu
Deretan Pemain Bali United yang Diwaspadai Persija, Ada Jebolan Liga Belanda
Pemain asing Bali United Thijmen Goppel saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Foto: X/@BaliUtd

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan bertandang ke markas Bali United pada pekan ke-21 Super League 2025/26.

Asisten pelatih Persija Ricky Nelson mengungkapkan bahwa anak asuhannya sudah mempelajari gaya bermain lawan.

Pelatih kelahiran 25 Juli 1980 itu menilai bahwa tim berjuluk Serdadu Tridatu itu sangat berbahaya utamanya pemain asing mereka yakni Thijmen Goppel.

Mantan pemain ADO den Haag itu dinilai sulit dihentikan utamanya saat sedang melakukan serangan ke jantung pertahanan lawan.

Untuk itu Persija sudah menyiapkan cara untuk bisa memutus ruang gerak pemain kelahiran 16 Februari 1997 itu.

“Mereka memiliki pemain sayap yakni Thijmen Goppel yang punya kecepatan. Kami mewaspadai hal itu,” ujar pelatih asal Kupang itu.

Persija tetap waspada menghadapi Bali United mengingat rekor pertemuan tandang ke pulau Dewata tidak begitu apik.

Tercatat pada laga tandang terakhir di musim 2024/25 tim berjuluk Macan Kemayoran itu telan kekalahan dengan skor 1-3 di markas Bali United.

Deretan pemain Bali United yang diwaspadai Persija Jakarta saat bertandang pada pekan ke-21 Super League 2025/26, Minggu (15/2).

