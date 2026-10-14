Deretan SUV Changan Serbu Mal di Jakarta Hingga Batam

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil listrik sering kali bikin ragu. Lewat brosur atau video review di media sosial saja rasanya belum cukup untuk meyakinkan hati.

Ada rasa penasaran yang cuma bisa terjawab kalau jari sudah menyentuh langsung lingkar kemudinya, duduk di kabinnya, atau sekadar mencoba fitur-fiturnya sendiri.

Melihat kebutuhan itu, Changan memutuskan untuk menyapa masyarakat lebih dekat sepanjang Oktober 2026.

Lewat naungan Indomobil Group, Changan memboyong deretan lini SUV andalannya langsung ke tengah ruang publik melalui Mall Exhibition di 10 titik dari Jakarta hingga Batam, serta ajang Indomobil Expo 2026 di Bekasi dan Solo.

Langkah ini bukan sekadar pameran biasa. Changan ingin memangkas jarak antara teknologi elektrifikasi yang terkesan rumit dengan keseharian calon konsumennya.

"Kendaraan elektrifikasi punya beragam teknologi dan karakter yang mungkin masih ingin dipahami lebih jauh oleh calon konsumen," kata CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Menurutnya, pameran memberi ruang bagi pengunjung untuk melihat kendaraan secara langsung, merasakan kenyamanan kabin, hingga berdiskusi santai soal mobil yang paling pas untuk gaya hidup mereka.

Para pengunjung bisa menjajal langsung tiga model andalan yang diboyong ke lokasi:



* Changan Deepal S07: SUV premium bernuansa Tech-Sporty yang memanjakan pengemudi lewat layar sentuh Sunflower Screen 15,6 inci yang bisa berputar, head-up display berteknologi AR, serta jarak tempuh hingga 560 km.



* Changan Deepal S05: Hadir unik dalam dua pilihan penggerak, murni listrik (BEV) berjarak tempuh 470 km, serta varian REEV yang sanggup melaju gabungan hingga lebih dari 1.100 km.