Deretan SUV Listrik Terbaru di Panggung IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kembali menegaskan arah industri otomotif nasional yang kian serius menuju elektrifikasi.
Tahun ini, panggung pameran dipenuhi berbagai mobil listrik terbaru, dengan segmen SUV menjadi salah satu yang mencuri perhatian.
Deretan SUV listrik yang tampil di IIMS 2026 menunjukkan keragaman pendekatan pabrikan, mulai dari model keluarga 7-seater, SUV urban, hingga kendaraan listrik premium.
1. Suzuki e Vitara
Satu bintang utama ialah Suzuki e Vitara. SUV listrik premium ini akhirnya resmi diperkenalkan untuk pasar tanah air setelah debut global pada 2025.
Dibekali baterai 61 kWh, Suzuki e Vitara diklaim mampu menempuh jarak hingga 428 km dengan tenaga 142 HP.
Dengan banderol sekitar Rp 755 jutaan, model menyasar konsumen yang menginginkan SUV listrik berkelas dengan reputasi merek yang kuat.
