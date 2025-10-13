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Deretan Tonton Seru di Bulan Juni, CATCHPLAY+ Hadirkan Film Mortal Kombat II

Deretan Tonton Seru di Bulan Juni, CATCHPLAY+ Hadirkan Film Mortal Kombat II
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Tangkapan layar cuplikan trailer film “Mortal Kombat II”. ANTARA/HO-Instagram @mortalkombatmovie

jpnn.com, JAKARTA - Film Mortal Kombat II akhirnya dapat disaksikan melalui platform streaming CATCHPLAY+.

Film garapan sutradara Simon McQuoid itu tayang perdana di platform streaming tersebut pada 17 Juni 2026.

Hanya berselang sebulan setelah kesuksesan penayangannya di bioskop, kini penonton di Indonesia sudah bisa menikmati pertempuran legendaris ini dari rumah.

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Namun tak hanya itu, CATCHPLAY+ juga menghadirkan BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D).

Konser megah dari tur dunia Billie Eilish akan tersaji dalam format yang memukau, memberikan pengalaman audiovisual yang intim, dan luar biasa bagi para penggemar setianya di Indonesia.

Selain itu, CATCHPLAY+ juga menghadirkan deretan tontonan menarik sepanjang bulan Juni ini.

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Mulai dari aksi mendebarkan, thriller mencekam, hingga horor yang siap menemani hari-hari kamu sepanjang bulan Juni.

Film The Keeper yang tayang mulai 3 Juni, membuka awal bulan dengan ketegangan intens yang penuh misteri.

Film Mortal Kombat II akhirnya dapat disaksikan melalui platform streaming CATCHPLAY+.

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