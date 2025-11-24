Deretan Tontonan Seru di Catchplay+ November 2025, Ada Secret: Untold Melody Hingga Muslihat

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai film dan serial seru hadir di Cathcplay+ untuk menambah daftar tontonan seru di bulan November.

Mulai dari One Battle After Another yang menyajikan akting memukau dari Leonardo DiCaprio, hingga film Korea yang sukses dari Webtoon 'Hitman' 2, siap menjadi tontonan asik bagi para pencinta film.

Kemudian, ada juga serial perebutan kekuasaan di musim 4 Mayor Of Kingstown dan film horor Indonesia bertema budaya dan religi berjudul Muslihat.

Berikut daftar film-film terbaru yang hadir di Catchplay+ pada November ini.

1. One Battle After Another

Sudah tayang sejak 14 November, film tersebut mengisahkan tentang Bob, mantan revolusioner sayap kiri yang hidup dalam paranoia, bersama putrinya yang penuh semangat, Willa.

Namun, musuh lamanya kembali mengejarnya, sehingga Bob dan Willa harus menghadapi konsekuensi akibat masa lalu.

2. Oblivion