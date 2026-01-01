Dermaga Logistik PSN Wanam Ditargetkan Beroperasi Maret 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan Dermaga Jetty Multipurpose di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, telah mencapai progres 93 persen.

Dermaga berkapasitas 50.000 deadweight tonnage (DWT) ini ditargetkan mulai beroperasi secara fungsional pada Maret 2026.

Dermaga tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan pangan di Wanam.

Baca Juga: Masyarakat Adat Protes dan Legislator Papua Didesak Bersuara Soal PSN Merauke

Infrastruktur ini disiapkan sebagai pintu masuk utama logistik alat berat dan sarana produksi pertanian untuk mendukung proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare di wilayah Merauke.

Anggota Tim Project Wanam Gawang Kurniawan mengatakan secara teknis pembangunan dermaga berjalan sesuai rencana.

Namun, faktor cuaca pesisir yang tidak menentu menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Alhamdulillah untuk saat ini progres dermaga kita sudah di angka 93 persen. Pekerjaan tidak ada kendala berarti, hanya memang cuaca di sini sangat tidak menentu,” ujar Gawang saat ditemui di lokasi proyek, Sabtu (31/1).

Ia mengatakan, ketidakpastian cuaca membuat jadwal operasional fungsional dermaga baru dapat dipastikan pada pekan keempat Maret 2026.