menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Derrick Michael Tampil di SEA Games 2025, Kekuatan Timnas Basket Indonesia Bertambah

Derrick Michael Tampil di SEA Games 2025, Kekuatan Timnas Basket Indonesia Bertambah

Derrick Michael Tampil di SEA Games 2025, Kekuatan Timnas Basket Indonesia Bertambah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Derrick Michael Xzavierro seusai mempersembahan medali emas cabang olahraga basket pada SEA Games 2021 di Vietnam. Foto: NOC Indonesia

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia membawa kekuatan terbaik untuk menghadapi SEA Games 2025.

Sebanyak 12 pemain yang dipanggil pelatih David Singleton merupakan komposisi terbaik Indonesia saat ini.

Komposisi Pemain Terbaik Timnas Basket Indonesia

Di posisi guard, nama Andakara Prastawa Dhyaksa menjadi pilihan, didampingi oleh Abraham Damar Grahita, Yudha Saputera, serta Agassi Goantara.

Baca Juga:

Sebagai pelapis, terdapat Rio Disi yang musim ini bersinar bersama Dewa United Banten.

Pada sektor forward, Singleton mempercayakan peran tersebut kepada Patrick Nikolas dan Hendrick Xavi Yonga.

Untuk posisi center, kejutan hadir lewat pemanggilan Derrick Michael Xzavierro yang musim ini bermain di NCAA Divisi 1 bersama Long Beach State Basketball.

Baca Juga:

Alumnus PPOP Ragunan itu dilapisi Ponsianus Nyoman Indrawan, Neo Putu Pande, serta Julian Chalias.

Satu pemain naturalisasi yang dibawa ialah penggawa Satria Muda Bandung, Dame Diagne.

Begini komposisi skuad Timnas basket putra Indonesia yang akan menghadapi SEA Games 2025, Sabtu (13/12) mendatang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI