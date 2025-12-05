Derrick Michael Tampil di SEA Games 2025, Kekuatan Timnas Basket Indonesia Bertambah
jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia membawa kekuatan terbaik untuk menghadapi SEA Games 2025.
Sebanyak 12 pemain yang dipanggil pelatih David Singleton merupakan komposisi terbaik Indonesia saat ini.
Komposisi Pemain Terbaik Timnas Basket Indonesia
Di posisi guard, nama Andakara Prastawa Dhyaksa menjadi pilihan, didampingi oleh Abraham Damar Grahita, Yudha Saputera, serta Agassi Goantara.
Sebagai pelapis, terdapat Rio Disi yang musim ini bersinar bersama Dewa United Banten.
Pada sektor forward, Singleton mempercayakan peran tersebut kepada Patrick Nikolas dan Hendrick Xavi Yonga.
Untuk posisi center, kejutan hadir lewat pemanggilan Derrick Michael Xzavierro yang musim ini bermain di NCAA Divisi 1 bersama Long Beach State Basketball.
Alumnus PPOP Ragunan itu dilapisi Ponsianus Nyoman Indrawan, Neo Putu Pande, serta Julian Chalias.
Satu pemain naturalisasi yang dibawa ialah penggawa Satria Muda Bandung, Dame Diagne.
Begini komposisi skuad Timnas basket putra Indonesia yang akan menghadapi SEA Games 2025, Sabtu (13/12) mendatang
