Derrick Michael Xzavierro Dapat Restu Klub Jepang, Ada Mimpi Besar di Asian Games 2026

jpnn.com - Pebasket Derrick Michael Xzavierro mendapatkan kelonggaran dari Saga Ballooners untuk membela Timnas basket putra Indonesia di Asian Games 2026.

Pemain kelahiran 1 April 2003 itu mengaku senang karena klubnya memperbolehkannya bergabung dengan skuad asuhan David Singleton.

"Saya merasa sangat diberkati karena selalu bisa mewakili negara saya, Indonesia," ujar Derrick.

"Saya juga bersyukur setiap kali mewakili negara, klub atau sekolah saya sebelumnya selalu mengizinkan saya untuk bergabung dengan tim nasional."

Tercatat, hanya Derrick Michael Xzavierro pemain asing kuota Asia di B-League yang diperbolehkan tampil pada Asian Games 2026.

Hal itu cukup menarik karena kompetisi basket Jepang saat ini tengah melakukan persiapan akhir sebelum bergulir dalam beberapa pekan lagi.

Derrick berharap kedatangannya bisa menambah kekuatan tim yang pernah meraih medali emas SEA Games 2021 tersebut.

Saat ini, Skuad Garuda baru diperkuat Anthony Beane dan Lester Prosper di barisan pemain naturalisasi.