Desa Berdaya Tranformatif, Strategi Lalu Iqbal Bereskan Miskin Ekstrem di NTB

Desa Berdaya Tranformatif, Strategi Lalu Iqbal Bereskan Miskin Ekstrem di NTB

Desa Berdaya Tranformatif, Strategi Lalu Iqbal Bereskan Miskin Ekstrem di NTB
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan Pemprov NTB menyiapkan Program Desa Berdaya untuk menghapus kemiskinan. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Nusa Tengara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menargetkan kemiskinan ekstrem masih ada sekitar 2,04 persen akan hilang pada 2029 mendatang.

Untuk mencapai itu, dia menunjuk 40 desa akan menjadi sasaran Program Desa Berdaya Tranformatif dan Tematik. 

"Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan," kata Lalu Iqbal, Jumat (24/10).

Iqbal menjelaskan akar dari segala macam persoalan sosial adalah kemiskinan, sehingga itu yang menjadi landasan Pemprov NTB menyiapkan dua skema dalam pelaksanaan ‎program Desa Berdaya.

"Termasuk di dalamnya memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dengan 40 desa yang akan menjadi sasaran tahap pertama di tahun 2026," lanjutnya.

Lebih lanjut, dua skema tersebut terdiri atas Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Untuk Desa Berdaya tematik, sasarannya ialah 1.166 desa dan kelurahan yang ada di seluruh NTB.

"Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa," ucapnya.

‎Untuk skema kedua, eks Dubes Indonesia untuk Turki ini menerangkan, yakni Desa Berdaya Transformatif, akan difokuskan bagi 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem.

