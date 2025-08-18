Desa Emas Dorong UMKM Indramayu Go International, Sandiaga: Buka Lapangan Kerja

jpnn.com, INDRAMAYU - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama INOTEK Foundation kembali menggelar Program Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera (Desa Emas) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Sabtu (16/8/2025).

Program ini menyasar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kelompok usaha desa untuk memperkuat kapasitas bisnis mereka.

Program Desa Emas merupakan inisiasi Founder YIS, Sandiaga Uno. Dia mengungapkan, pelatihan ini penting agar produk lokal memiliki kualitas lebih baik dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.

“Makin berkualitas produknya, makin luas pasar yang bisa disasar, termasuk pasar luar negeri,” ujar Sandiaga Uno, dalam siaran tertulis, Minggu (17/8/2025).

Sandiaga mencontohkan potensi komoditas unggulan Indramayu, seperti kerupuk dan mangga, yang diyakini mampu menembus pasar internasional.

Menurutnya, pengembangan UMKM berbasis potensi wilayah akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Mangga dan kerupuk Indramayu bisa go international, ekonomi lokal berdaya—buka lapangan kerja,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aep Surahman, turut menegaskan bahwa daerahnya memiliki kekayaan komoditas lokal yang besar.