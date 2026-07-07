Desa Energi Berdikari Makin Berkembang Lewat Program GreenBus Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina berkomitmen menghadirkan energi bersih yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat melalui program Desa Energi Berdikari (DEB).

Hingga akhir Maret 2026, Pertamina mengembangkan Program DEB di 262 desa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan membangun fasilitas penunjang energi terbarukan berupa tenaga surya sebesar 1.302.700 watt-peak (Wp), biogas, dan biometana sebesar 959.302 meter kubik per tahun, serta pembangkit mikrohidro berkapasitas 52.500 watt.

Salah satu DEB tersebut adalah Kampung Eduwisata Bhinneka Kemayoran, binaan PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC).

Di lokasi ini terdapat 12 unit panel surya dengan sistem hybrid off-grid berkapasitas 8,8 kWp dan energy storage sebesar 20 kWh.

Infrastruktur energi surya ini menopang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari operasional greenhouse, perikanan rakyat, rumah pembibitan, pengolahan sampah organik, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Pemanfaatan energi bersih tersebut mampu menekan biaya operasional listrik sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat dan berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Desa Energi Berdikari merupakan salah satu program Pertamina yang tidak hanya mendorong kemandirian energi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, menciptakan peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron.

DEB ini, kata Baron menjadi salah satu daerah yang dikunjungi para pelajar SMA dalam program GreenBus Pertamina 2026.