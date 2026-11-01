Desa Energi Berdikari Uma Palak Curi Perhatian di ASCOPE
jpnn.com, DENPASAR - Program Desa Energi Berdikari (DEB) berbasis urban farming yang dikembangkan PT Pertamina (Persero) di Bali mencuri perhatian delegasi ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE).
Model pemberdayaan masyarakat berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) itu dinilai unik dan berpotensi diadopsi oleh National Oil Company (NOC) negara-negara tetangga.
Para delegasi sendiri meninjau langsung kawasan DEB Uma Palak Lestari di Denpasar Utara, Bali.
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramitha mengatakan konsep penggabungan transisi energi bersih dan ketahanan pangan dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal.
"Dari testimoni para delegasi, mereka menyampaikan belum pernah melihat model pengelolaan community involvement development seperti ini sebelumnya,” ujar Arya dalam keterangannya.
“Bahkan, delegasi dari Timor Leste secara khusus menanyakan estimasi biaya hingga potensi pendapatan petani untuk dipelajari," lanjutnya.
Keunggulan utama model DEB Pertamina terletak pada nilai multiplier effect yang tinggi.
Kelompok Usaha Bersama (KUB) petani lokal ya g mampu menghasilkan pendapatan (revenue) hingga lebih dari 32.500 Dolar AS per tahun.
Program DEB berbasis urban farming yang dikembangkan PT Pertamina (Persero) di Bali mencuri perhatian delegasi ASCOPE
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