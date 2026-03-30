Desa Mekarsari Jabar Diterjang Angin Puting Beliung, 16 Bangunan Rusak

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 16 bangunan di Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, rusak diterjang angin puting beliung pada Senin.

Kabid Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Kabupaten Bandung, Beny Sonjaya, di Bandung, menyatakan tim gabungan saat ini masih melakukan penanganan di lokasi terdampak angin puting beliung yang terjadi pada pukul 15.00 WIB.

“Iya benar sementara 16 bangunan rusak, ini sedang pendataan oleh anggota dan sedang penanganan. Kejadiannya sekitar pukul asar sekitar pukul 15.00 WIB,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara, angin kencang tersebut berdampak pada sejumlah wilayah di Desa Mekarsari yang mengakibatkan 15 rumah rusak sedang dan satu rumah rusak berat.

Selain rumah warga, BPBD juga mencatat sejumlah fasilitas umum seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), sekolah, papan reklame, serta 22 kepala keluarga atau 82 jiwa, termasuk dua lansia dan delapan anak-anak, terdampak peristiwa tersebut.

Meski demikian, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat kejadian tersebut.

“Belum ada data final, sementara tidak ada korban berdasarkan hasil asesmen ini. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali,” katanya.

Sementara itu, petugas gabungan bersama aparat Polsek, Satpol PP, dan BPBD Kabupaten Bandung terus melakukan pemantauan dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada.