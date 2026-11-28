jpnn.com - Saya gelagapan ketika host Dismorning kemarin pagi, Sasa, menyergap saya dengan pertanyaan soal mengapa gaji karyawan DIM begitu besarnya.

Saya malu: saya tidak tahu apa itu DIM. Juga tidak pernah tahu begitu besarnya gaji karyawan mereka.

Ternyata DIM itu Danantara Investment Management --anak perusahaan Danantara. Sasa pun membacakan apa yang dihebohkan di medsos: biaya untuk gaji karyawan DIM selama setahun sampai Rp 430 miliar.

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Itu berarti rata-rata satu karyawan bergaji Rp300 juta/bulan. DIM hanya punya karyawan tidak sampai 150 orang.

Begitu medsos dibacakan, saya pun tahu apa yang sedang disorot publik soal anak perusahaan Danantara itu. Tiga hal yang menonjol. Pertama soal laba DIM yang hanya 0,8 persen (Rp800 miliar) dari total aset yang dikelolanya yang hampir Rp60 triliun. Padahal menurut rencana kerjanya ditarget dapat laba Rp3,4 triliun. Jauh sekali melesetnya.

Kedua, soal besarnya gaji karyawan dibanding hasil usahanya. Ketiga, mengapa DIM berinvestasi di Amerika padahal Indonesia sendiri perlu investasi.

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Anda sudah tahu: Danantara itu memiliki dua mesin uang. Saya istilahkan Danantara itu punya dua tangan. Tangan kiri memegang mesin uang yang disebut perusahaan BUMN --yang jumlahnya 1.200-an perusahaan. Tangan kanannya adalah perusahaan baru yang disebut DIM.

Tangan kiri itu cari uang dengan cara lama: banting tulang, berpanas-panas, berkeringat, dan berlumpur. Tangan kanan cari uang dengan cara baru: menyuruh uang bekerja untuk mencari uang.