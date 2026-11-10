Desa Sejahtera Astra Sasak Ende Gerakkan Ekonomi Warga Lewat Budaya Lokal

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kerajinan tenun, kuliner tradisional, dan wisata budaya menjadi andalan masyarakat Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam mengembangkan ekonomi lokal.

Melalui pendampingan PT Astra International Tbk (Astra), kegiatan usaha masyarakat di kawasan tersebut mencatatkan nilai sekitar Rp1,6 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Program yang berlokasi di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ini mengembangkan kekayaan budaya Suku Sasak menjadi peluang usaha.

Warga dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari produksi kerajinan tenun, pengolahan pangan lokal, hingga pengelolaan wisata berbasis budaya.

Pengembangan tersebut berlangsung melalui program Desa Sejahtera Astra dengan pendampingan Ecobiz Desa Sejahtera Astra Lombok yang dimulai pada 2025.

Fokusnya mencakup penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang melibatkan warga setempat.

Salah satu kegiatan yang dikembangkan adalah wisata gastronomi, yakni pengalaman wisata yang memperkenalkan makanan khas daerah beserta bahan baku dan proses pengolahannya.

Melalui pembangunan fasilitas cooking class, wisatawan diharapkan tidak hanya datang untuk menyaksikan pertunjukan budaya atau melihat rumah adat Sasak, tetapi juga dapat mengenal cara pembuatan makanan tradisional.