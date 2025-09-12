Desain & Kepedulian Berpadu dalam IDW 2025, Menghadirkan Warna Baru di PIK2
jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mengukir cerita berbeda dalam peta destinasi nasional lewat desain sebagai medium yang membangun ekosistem kreatif sekaligus menghadirkan manfaat sosial.
Sejak diluncurkan pada 16 September 2023, Indonesia Design District (IDD) hadir sebagai ikon baru yang menyatukan lebih dari 200 brand lokal dan global.
Berdiri di lahan seluas 12 hektare, IDD menyuguhkan konsep semi-outdoor yang unik: toko mandiri berdesain arsitek papan atas, jalur pedestrian terbuka, dan ruang publik yang estetis.
CEO Indonesia Design District, Ipeng Widjojo menyatakan konsep tersebut dirancang untuk menumbuhkan industri kreatif sekaligus memperkaya pengalaman pengunjung.
Ipeng menjelasakan pada tahun kedua, IDD kembali menggelar Indonesia Design Week (IDW) "Ideantity" yang merupakan perpaduan antara idea dan identity pada 12–20 September 2025.
IDW mengajak pelaku desain untuk menggali kekhasan Indonesia sebagai identitas sekaligus inspirasi.
"Tema ini menandai ambisi besar: menjadikan Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi pencipta gagasan dalam percakapan global," ungkap Ipeng, Jumat (12/9).
Ipeng mengungkapkan lebih dari sekadar pameran, IDW 2025 melibatkan tenant IDD dalam aksi nyata.
